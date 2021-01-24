خروج وتعافي ١٠٠ حالة كورونا في مستشفى الأقصر منذ الموجة الثانية

أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر، عن خروج ٧ حالات تعافٍ وشفاء من فيروس كورونا ليصبح إجمالي حالات الشفاء والخروج ١٠٠ حالة منذ بداية موجة كورونا الثانية.









وأكد خلف أن المستشفى يقوم بإجراء عملية فرز المصابين، والذين تظهر عليهم الأعراض في غرفة خاصة للعزل، وبعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله إلى قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل، كما أن جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال أفضل أطباء عناية مركزة بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح، أستاذ طب جامعة أسيوط، وهو مشرف فني على عنايات العزل بمحافظة الأقصر.







