بمناسبة عيد الشرطة الــ 69.. احتفالية لأسر شهداء الشرطة بالمنوفية والمنيا وأسيوط

أقامت مديريات أمن "المنوفية، المنيا، أسيوط" احتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات، وذلك فى إطار التلاحم والتواصل مع جميع مؤسسات الدولة.





وقد تم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرًا لما قدمه ذووهم من تضحيات فداءً لأمن الوطن.



