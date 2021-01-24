بمناسبة عيد الشرطة الــ 69.. احتفالية لأسر شهداء الشرطة بالمنوفية والمنيا وأسيوط

أقامت مديريات أمن "المنوفية، المنيا، أسيوط" احتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات، وذلك فى إطار التلاحم والتواصل مع جميع مؤسسات الدولة.
وقد تم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرًا لما قدمه ذووهم من تضحيات فداءً لأمن الوطن.
وأعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا التكريم، والذى يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ 69، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزًا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.