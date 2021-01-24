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محافظات

لمتابعة تقديم الخدمات للموطنين.. تشكيل لجان للمرور على الوحدات الصحية بشبين القناطر.. صور

الأحد 24/يناير/2021 - 12:22 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قال اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية إنه تم تشكيل لجان  للمرور على الوحدات الصحية لمتابعة مدى تقديم الخدمات الطبية للمرضى الذين نسعى إلى توفير كل الخدمات الصحية والطبية لهم طبقا للإمكانيات المتاحة.

وأشار المحمدى إلى الاهتمام بملف الصحة داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية، وذلك في إطار تعليمات محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان بضرورة متابعة نظام عمل الوحدات الصحية، مضيفا أنه تم المرور علي الوحدات الصحيه بنطاق الوحده (الجعافرة، السلمانية، عرب الشعارة) لمتابعة العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

ولفت إلى أن لجنة المتابعة أكدت انتظام الكوادر الطبية وأطقم التمريض وتوافر المستلزمات الطبية، كما تم التأكيد على اتخاذ كل الإجراءت الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتعقيم والتطهير المستمر، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين المترددين على الوحدات الصحية.

من جانبه أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية عن تفعيل مبادرة العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن فريق العزل المنزلي قام بالمرور لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا وتسليم حالات الأمراض المزمنة وكبار السن فوق 60 عامًا والحوامل جهاز قياس الأكسجين، فيما يتم متابعة حالات الاشتباه للأطفال والكبار الموجودين بالمنازل والتأكد على حالتهم الصحية.

وأكدت الدكتورة سعاد حتاتة وكيل مديرية الصحة إن أي مريض يشعر بأي أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الصداع أو التهاب الحلق أو كحة أو أعراض معوية يجب أن يتوجه إلى أي مستشفى بعدها تقيم المستشفى الحالة وعلى أساس هذا التقييم يتم العزل المنزلي أو الحجز بالمستشفى.

وأضاف وكيل المديرية أن مبادرة متابعة مرضى كورونا أعطت رسالة طمأنة للشعب المصري ودعما نفسيا قويا لكل مرضى فيروس كورونا، مؤكدة أنه تم تخصيص 20 سيارة من خلال القوافل الطبية وتنظيم الأسرة للتوجه إلى مرضى العزل المنزلية ونقلهم إلى المسشتفيات.

وأشارت إلى أن عمليات المتابعة تتم من خلال فرق طبية تم إعدادها وهي عبارة عن 80 فريقا منها 38 فرقة تقوم بالاتصال التليفوني و32 فرقة تجري الزيارات المنزلية، ويجرى متابعة الحالات البسيطة الموجودة في المنزل من خلال قياس العلامات الحيوية من خلال ارتفاع درجات الحرارة والضغط وقياس نسبة الأكسجين وتسليم جهاز قياس نسبة الأكسجين إلى 4 فئات هي مصابي الأمراض المزمنة، كبار السن، وكبار السن المصابون بأمراض مزمنة، والحوامل.

وتابعت أنه يجري تدريب المريض على استخدام الجهاز وإذا لم يستطع القيام بهذه العملية فإنه يجري تدريب أحد ذويه لكي يقيس نسبة الأكسجين في جسمه، وإذا قلت عن 92% فإن المريض يتواصل مع المديرية لكي يدخل المستشفى.
لمتابعة تقديم الخدمات للموطنين.. تشكيل لجان للمرور على الوحدات الصحية بشبين القناطر.. صور
لمتابعة تقديم الخدمات للموطنين.. تشكيل لجان للمرور على الوحدات الصحية بشبين القناطر.. صور
لمتابعة تقديم الخدمات للموطنين.. تشكيل لجان للمرور على الوحدات الصحية بشبين القناطر.. صور
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