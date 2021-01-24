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حوادث

البحث عن شركائهم.. ضبط شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة صاحب شركة

الأحد 24/يناير/2021 - 01:00 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من مالك شركة بأسلوب انتحال الصفة.

أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الواحات بدائرة القسم استغاث بهم أحد المواطنين (مالك شركة نقل ومقاولات ، وبصحبته "سائق" - مُقيمان بالقاهرة) وقرر الأول أنه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبصحبته الثانى وبحوزتهما مبلغ مالى فوجئا بقيام (6) أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بحوزة أحدهم سلاح نارى قاموا باستيقافهما بزعم كونهم رجال شرطة وتفتيشهما والاستيلاء منه على المبلغ المالى وهربوا ،فقام بتتبعهم حتى وصولهم للطريق المشار إليه.

على الفور قامت القوات الأمنية بتتبع سيارة الجناة وتمكنوا من ضبط إثنين من مستقليها (قائد السيارة ، عاطل) وبحوزتهما (المبلغ المالى المستولى عليه - مسدس صوت وعدد 3 طلقات من ذات العيار) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك (عدد 4 متهمين آخرين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وهروبهم ، وتبين أن السيارة الميكروباص المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك زوجة أحد المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة. 

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