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ديني

رئيس الطرق الصوفية مهنئا السيسي ووزير الداخلية: الشرطة صمام أمان لهذا الوطن

الأحد 24/يناير/2021 - 01:18 م
الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية
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محمود ضاحي
هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود؛ بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة بتلك الذكرى التى تعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.


وأكد فى بيان له منذ قليل، أن الشرطة المصرية هى صمام أمان الداخلى لهذا الوطن ولهذا الشعب الذى فطن إلى أهمية دور الشرطة الأوفياء الذين يسعون إلى الحفاظ على أمن مصر القومى وحمايته وتحقيق الأمن والاستقرار ضد كل من يحاول زعزعة استقرار هذا الوطن، صرح بذلك المستشار الإعلامى، لرئيس لجنة تضامن النواب أحمد قنديل.


ووجه «القصبى» التحية لشهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن مصر، كما وجه التحية إلى الشعب المصرى والذى يثبت يوما بعد آخر رفضه لجميع محاولات الانقسام والعبث بمقدرات الوطن، وفطن لتلك الأهداف الخبيثة والأفكار السوداء التى تحاول هدم الوطن وبث روح الفرقة والانقسام ولكن لن يسمح الشعب المصرى لتلك المحاولات التى تنال من عزيمته وإرادته.
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