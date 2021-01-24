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رياضة

مصطفى محمد أفضل مهاجم.. عمرو جمال: لا مانع من اللعب للزمالك بعد انتهاء علاقتي مع الأهلي

الأحد 24/يناير/2021 - 02:28 م
عمرو جمال
عمرو جمال
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عبدالله هشام
أعرب عمرو جمال، نجم طلائع الجيش، عن سعادته بالبداية التهديفية مع الفريق في الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه سيركز خلال الفترة المقبلة لتحقيق لقب الهداف نهاية الموسم.


وقال جمال، خلال تصريحات تليفزيونية: "طلائع الجيش تأثر في بداية الموسم بسبب الإصابات الكثيرة بفيروس كورونا".
 

وأعرب عن تمنياته بالعودة إلى الأهلي لأنه النادي رقم 1 في أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفا: "إنه بيتي الأول وأتمنى العودة لهم خلال الفترة القادمة".
 

وأوضح أنه "لا يوجد تواصل مع الأهلي الفترة الحالية، لكن أنا أتواصل بشكل دائم مع اللاعبين وهم يركزون الفترة الحالية على بطولة كأس العالم".
 

وأضاف: "الزمالك يعتبر القطب الثاني في الكرة المصرية، ويمتلك فريقا قويا وعناصر كبيرة، ولو انتهت علاقتي بالأهلي سألعب للزمالك بدون مشكلة".


وأكد أن "مصطفى محمد يعد أفضل مهاجم في الكرة المصرية، ومحمد شريف لاعب قوي لكنه يلعب تحت المهاجم بشكل أفضل من المهاجم الصريح، وأعتقد أن الأفضل في مركز رقم 9 هو والتر بواليا".
 

واختتم عمرو جمال تصريحاته قائلا: "أحب اللعب للفرق الجماهيرية، وبدأت أتأقلم مع الفرق غير الجماهيرية، وأتمنى أن يحالفني الحظ وأعود للنادي الأهلي".
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