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أخبار العالم

عودة نافالني.. الشرطة تحقق في مظاهرات موسكو الدامية

الأحد 24/يناير/2021 - 02:34 م
نافالني
نافالني
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قسم الخارجي
فتحت الشرطة الروسية تحقيقًا في أعمال الشغب التي اندلعت على خلفية المظاهرات التي نظمت بدعوة من المعارض، أليكسي نافالني، الذي سبق وأن ألقت السلطات الروسية القبض عليه بمجرد عودته من ألمانيا، بعد رحلة علاج استمرت لأشهر.

وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية، فقد شرعت السلطات في تحقيقاتها حول أعمال العنف التي صاحبت مظاهرات أنصار نافالني.

وخلال المظاهرات أصيب، ثمانية رجال وأربع نساء، ونقلوا إلى مستشفيات العاصمة موسكو إثر تعرضهم لإصابات في الرأس متفاوتة الخطورة.

وأكدت السلطات أن التحقيق جار، خاصة في حادثة إصابة امرأة بجروح خطيرة في الرأس على أيدي عناصر للشرطة وسط المدينة.

أعلنت إدارة الصحة في موسكو أن 29 شخصا إجمالا نقلوا إلى مستشفيات العاصمة إثر تعرضهم لإصابات على خلفية المظاهرات، وقد غادر جميعهم المستشفيات.

وأكد مصدر طبي للوكالة أن 60 شخصا طلبوا المساعدة الصحية خلال المظاهرة، وتم تقديم هذه المساعدة إلى نصفهم تقريبا في الموقع، دون نقلهم إلى المستشفى.

 أكدت المصادر أن امرأتين دهستا شرطيا بسيارة خلال طلبه منهما التوقف، وأوضح محامي إحداهما للوكالة أنه لم يتم رفع قضية جنائية بحقهما حتى الآن.

وفي سان بطرسبورج، أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب يبلغ  36 عاما اعتدى خلال مظاهرة أمس بالضرب على ضابطين في شرطة المرور ثم فر من موقع الحادث، وتم رفع دعوى قضائية ضده.

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