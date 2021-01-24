إصابة قوية لـ أحمد علي في مباراة البنك الأهلي وإنبي

خرج أحمد علي مهاجم نادي البنك الاهلي بعد تعرضه لإصابة قوية خلال لقاء الفريق أمام إنبي المقامة حاليا علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.





جاء ذلك بعد اصطدم أحمد على رأس بـ رأس مع محمد جاد حارس مرمي انبي وسقط مغشيا عليه ليخرج بعدها من اللقاء.









وكان البنك الأهلي بدأ المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى: محمود الزنفلى





الدفاع: بهاء مجدى، محمد مجدى، محمد كوفى، أسامة إبراهيم





الوسط: معروف يوسف، استيرلا، محمد حامد





الهجوم: محمد بسيونى، فادى فريد، أحمد على





ويحتل فريق إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بينما جاء فريق البنك الأهلي المركز العاشر برصيد 8 نقاط.