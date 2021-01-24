الصحة: لن نعطي لقاح كورونا حال شكنا 1% في عدم أمان العقار.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "إننا بدأنا بالفعل اليوم إعطاء أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية".









وأضاف خالد مجاهد، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل الأطقم الطبية هم خط الدفاع الأول من مستشفيات العزل الرئيسية و الحميات والصدر.









وأشار إلى أننا نمتلك 50 ألف جرعة على أرض مصر، تكفي لتطعيم 25 ألفا من الفرق الطبية، مؤكدا أننا حريصون على ألا يحصل الفريق الطبى أو أى مواطن على الجرعة الأولى إلا بعد التأكد من تواجد الجرعة الثانية.









وتابع: "إننا نستكمل باقى الفريق الطبية فى تلقى المستشفيات، وبعد ذلك ننتقل للمواطنين الأكثر عرضة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب أنه تم تجميع بيانات الفرق الطبية التى تعمل فى المستشفيات لتلقي اللقاح باختياره لأنه ليس إجباريًا".









وأكد أن "مصر اليوم توصل رسالة طمأنينة لجميع الفرق الطبية والمواطنين ، ونرسل رسالة طمأنينة لفاعلية وأمنية اللقاح، مصر لن تبدأ في إعطاء اللقاح إذا وجد 1% شكا فى عدم أمان ذلك اللقاح" .









ووجه رسالة للشعب المصري أجمع قائلا: "بلادكم تخاف عليكم"، لافتا إلى أن مصر كانت حريصة على تنوع الحصول على مصادر سواء التعاون مع التحالف الدولي للتطعيمات والتعاقد على اللقاحات المختلفة من مصادر متنوعة التى تتجاوز 100 مليون جرعة وتتولد على جرعات.