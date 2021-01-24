استمرار حملات إيقاف التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا ، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، مع تحرير محاضر واتخاذ اللازم مع المخالفين.





أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حالة تعد على أرض أملاك دولة بحوض الرمال بقرية بنى صامت على مساحة 150 مترا.









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كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالتي تعد على أرض زراعية، واحدة في بنى محمد سلطان ، وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء المستخدمة، كما تم إيقاف حالة تعد بقرية دمشير ، حيث تم ايقاف أعمال البناء المخالف ،وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم ايقاف اعمال حفر خزان صرف بقرية الكمال بمركز المنيا وتم ردمه، وتم عمل محاضر بيئة .





وفي سياق متصل تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد ، اللمسات النهائية لاعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بسمالوط ، حيث سيسهم المسار في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.





رافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، محمد سيد رئيس مركز سمالوط والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.





قال المحافظ، ان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ اعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.





واطمئن المحافظ ، خلال جولته على جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الارشادية وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.





أشار المحافظ، انه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ اعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بإسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي



