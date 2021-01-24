وزير الري: الدولة لن تسمح بحدوث مشكلات في المياه وتعمل على إيجاد حلول

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد المائية ان ما يتردد في الخارج عن ان مصر تأخذ نصيب الأسد من المياه وان هناك هدر للمياه في مصر غير صحيح.





قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد :«هذا الحديث نقوم بالرد عليه وغيرنا لغة الرد والخطاب في الوزارة والمراكز البحثية في الجامعات، فاثيوبيا لديها بحيرة تانان وبحيرة فيكتوريا التي تقدم لها 3050 متر مكعب من المياه ومياه الامطار التي تقدم 700 الف متر مكعب مياه لاثيوبيا وما يأتي لمصر هو البواقى».





و أضاف :«يجب على الوفود البرلمانية ان تكون على علم بهذه المعلومات ولدينا مكتيبين مستعدين لمد الأعضاء بها ليكونوا على دراية بالمعلومات التي تمكنهم من الرد، بالإضافة لاى دور وزارة الخارجية والسفارات التي تعقد سيمنارات في الخارج لشرح وجهة النظر المصرية واننا أصحاب حق».





و تابع ان الدولة لن تسمح بحدوث مشكلات في المياه وتعمل حاليا على إيجاد حلول كثيرة لزيادة نسبة المياه وتشجيع المستثمرين للذهاب إلى الزراعة في البلاد الأخرى بجوار المياه.







