يوسف رجي من البرلمان الفرنسي: لبنان اختار الدولة والسيادة على كامل أراضيه

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي أن لبنان اختار إعادة بناء دولة كاملة السيادة تحتكر وحدها قرار السياسة الخارجية والأمن الوطني واستخدام القوة الشرعية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر عقد في مجلس الشيوخ الفرنسي بعنوان "للتضامن مع لبنان: السلطات المحلية في قلب الشراكة الفرنسية-اللبنانية"، بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، وبحضور وزير الداخلية أحمد الحجار وعدد من رؤساء المناطق والبلديات الفرنسية والهيئات المحلية المرتبطة بشراكات مع نظيراتها اللبنانية.

وتناول المؤتمر تطورات الأوضاع في لبنان وسبل تعزيز التعاون بين البلدين على مستوى السلطات المحلية والتنمية الإدارية.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد لارشيه على عمق العلاقات اللبنانية-الفرنسية، معتبراً أن قرار الحكومة اللبنانية رفض مسار الحرب والتوجه نحو المفاوضات يشكل "قراراً شجاعاً وتاريخياً".

من جهته، أكد رجي أن العلاقة بين لبنان وفرنسا تمثل "شراكة استثنائية" تقوم على دعم لبنان الحر والسيد والديمقراطي.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارات وصفها بالتاريخية، معتبراً أن إنهاء الوجود العسكري لحزب الله هيأ الظروف السياسية التي سمحت بالتوصل إلى اتفاق الإطار.

كما شدد وزير الخارجية على أن القرارات المتعلقة بالحرب والسلم والسياسة الخارجية "تتخذ اليوم في بيروت وحدها"، داعياً فرنسا إلى مواصلة دعم لبنان في ترسيخ دولة المؤسسات والسيادة.

وأكد أن بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي، بما فيها الجنوب، يبقى هدفاً أساسياً، لكنه يرتبط أيضاً بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مجدداً التأكيد على أن لبنان اختار نهائياً مسار الدولة وعدم العودة إلى أن يكون ساحة لتصفية صراعات الآخرين.