اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية تؤكد مجددا وحدتها في مواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية

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أكد كبار قادة الدفاع في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، فضلا عن التحديات الأمنية الإقليمية.

وأكد الجنرال هيرواكي أوتشيكورا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الياباني ونظيراه الأمريكي والكوري الجنوبي، الجنرال دان كين والجنرال جين يونج سونج التزامهم بالعمل على نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية، وذلك بحسب بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقد في واشنطن الليلة الماضية.

وتعهد قادة الدفاع بتعميق التعاون في مختلف المجالات والحفاظ على زخمه، بما في ذلك من خلال مناورات "فريدوم إيدج" السنوية.

وأشار البيان إلى أن اليابان ستستضيف الاجتماع الثلاثي لقادة الدفاع العام المقبل.