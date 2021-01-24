يشبه السرطان.. قصة مرض حفيدة فريد الأطرش النادر





خلال اللقاء كشفت مروة الأطرش عن تفاصيل مرضها ، فهي مصابة بمرض التصلب اللويحي ، والذي بدأت معاناتها منه منذ 9 سنوات، تحديدًا في 2012 حينما كانت في العام الأول من دراسة الفنون المسرحية ، حيث منعها هذا المرض من التعبير عن مشاعرها كأي إنسان طبيعي، كما حرمها من تكوين أسرة .





بدأت قصة مرض مروة الأطرش حينما كانت تذهب لنومها وهي في حالة عصبية شديدة، فيحدث لها تخشي أصابع اليدين و القدمين ولا تستيطع التحكم في نفسها، وكانت شقيقتيها مها و مزنة يسرعان في مساعدتها لتستعيد وعيها .





مع مرور الوقت لم تستطع مروة الأطرش الحصول على تشيخص صحيح لحالتها الصحية وهو ما تسبب في سوء حالتها ، فتطورت حالتها المرضية لتفاجأ أنها تعاني من أزمة في عدم الرؤية بشكل كامل في عينها اليمنى.





ومع مرور الشهور بدأت أعراض جديدة للمرض في الظهور عليها، مثل تعرضها للإغماء عندما تتعرض لأي انفعال سواء شعور بالحزن أو الفرح، وكذلك شعورها بعدم توازن جسدها أو التحكم في دخولها للحمام.





وقالت مروة الأطرش خلال لقائها أنه بسبب عدم وجود أمل في علاجها من مرض "التصلب اللويحي"، فقد قررت حماية نفسها من التعرض لأي انفعال سواء كان فرحا أم حزنا.





حلت مروة الأطرش حفيدة النجم الراحل فريد الأطرش ضيفة في برنامج " شو القصة" المذاع على فضائية "لنا" اللبنانية ، لكن اللقاء كان حافلًا بالدموع و الألام التي تعيشها مروة الأطرش بسبب مرضها النادر الذي وصفته بأنه يشبه السرطان .