العلاقات الخارجية الأمريكية: ترامب على حق في الضغط على الصين.. وعلى بايدن فعل الشيء نفسه

خلال فترة توليه منصبه، شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حربًا تجارية وتكنولوجية بمليارات الدولارات مع بكين كجزء من خلاف أوسع، امتد أيضًا إلى الجغرافيا السياسية، وفيروس كورونا، والشؤون الداخلية للصين في هونغ كونج وشينجيانج.





وبعد رحيله، أعربت الصين عن تفاؤل حذر بشأن احتمالات أن يتخذ جو بايدن نهجًا أكثر "دبلوماسية".





وحث باحثون من بعض مراكز أبحاث السياسة الخارجية الأكثر نفوذًا في واشنطن العاصمة، بما في ذلك مجلس العلاقات الخارجية والمجلس الأطلسي، إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن على تعديل، وليس إلغاء، نهج دونالد ترامب "الصارم" تجاه بكين بشأن التجارة، ما يشير إلى ذلك كانت مشكلة الجمهوري تتلخص في تكافؤ الفرص في ضرب الحلفاء والخصوم على حد سواء، وليس سياسة الصين نفسها.





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وقال إدوارد ألدن، الزميل البارز في مراكز ابحاث السياسة الخارجية لصحيفة "ذا هيل": "لا يوجد التفاف على حقيقة أن الصين هي المنافس الجيوسياسي الأساسي للولايات المتحدة في العالم في الوقت الحالي".





ومجلس العلاقات الخارجية هو منظمة قوية للغاية تضم في عضويتها بايدن نفسه، وبيل وهيلاري كلينتون، وديفيد روكفلر جونيور، وكوندوليزا رايس، ونيوت جينجريتش، وعشرات من السياسيين ورجال الأعمال والشخصيات الإعلامية والعلماء الآخرين.





وأضاف ألدن قائلا "هذا لا يعني أنه ليس هناك الكثير من الفرص لتحقيق مكاسب متبادلة. لكن الفكرة الساذجة إلى حد ما بأن الصين ستستثمر في التجارة العالمية والنظام الاقتصادي لدرجة أنها لن تسعى إلى تغييرها، لم يعد أحد يعتقد ذلك في الولايات المتحدة".





واقترح الباحث أن على بايدن "الحفاظ على موقف أكثر تنافسية" ضد الصين في المجالات "الحيوية" للتفوق الاقتصادي للولايات المتحدة، بما في ذلك الفضاء والذكاء الاصطناعي والجيل التالي من التكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات.

ويقترح ألدن أن يعمل بايدن مع الحلفاء للضغط على الصين بشأن التجارة في أماكن مثل منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك من خلال مواجهتها بشأن الدعم غير القانوني المزعوم للمصنعين للتغلب على الولايات المتحدة.

ونفت بكين ارتكاب أي مخالفات، وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي هو الذي شارك في هجوم على المنافسة العادلة و "الأداء الطبيعي لنظام السوق" من خلال أشياء مثل القوائم السوداء للتكنولوجيا والقيود المفروضة على التجارة في عهد ترامب.

ورددت ماري كاسبرك، الزميلة البارزة في المجلس الأطلسي، تقييم ألدن بشأن الحاجة إلى دعم الحلفاء، مشيرة إلى أن واشنطن "لا يمكنها الاستمرار في القيام بذلك بمفردها إذا كانوا يريدون حقًا أن يكون لهم تأثير طويل المدى هنا".

والمجلس الأطلسي هو أحد أهم مراكز الأبحاث السياسية في واشنطن العاصمة، حيث يروج لمفهوم عبر الأطلسي، أي التعاون القوي بين الولايات المتحدة وكندا وأوروبا في قضايا تتراوح من السياسة والاقتصاد إلى الدفاع. ضم أعضاءها العديد من أعضاء الإدارات الأمريكية، بما في ذلك سوزان رايس، مستشارة أوباما للأمن القومي السابقة التي اختارها بايدن في مجلس السياسة الداخلية، بالإضافة إلى السفير السابق لدى الصين وروسيا جون هانتسمان، الذي ورد أنه تم النظر فيه مؤخرًا للحصول على مكان في الإدارة الجديدة.

واقترح هالي كريج، زميل مشارك من معهد آر ستريت، وهو مركز أبحاث محافظ مقره أيضًا في العاصمة، أن المشكلة مع ترامب هي أن سياسته التجارية كانت "شديدة العدوانية تجاه كل من الحلفاء والشركاء التجاريين على حد سواء"، مجادلًا بأن بايدن يحتاج إلى العمل من أجل إصلاح هذه العلاقات.

وعلى أي حال، قال كريج، إن العداء تجاه الصين هو شيء يمكن أن يدعمه الطرفان، وتعني السياسة الداخلية لبكين على وجه الخصوص أن "كل شخص على جانبي الممر يريد أن يُنظر إليه الآن على أنه صارم للغاية مع الصين".





واتخذت بكين نهجًا حذرًا وانتظرًا لترى بايدن ، حيث أشاد ببعض من يختارونه في مجلس الوزراء، بينما استمرت في تأكيد مصالحها، وأقرت مؤخرًا مشروع قانون أمني يمكّن خفر السواحل في البلاد من إطلاق النار على السفن الأجنبية في الأراضي البحرية في المطالبات.





ومشروع القانون، الذي تم تمريره بعد يومين فقط من رئاسة بايدن، يأتي بعد سنوات من عمليات "حرية الملاحة" الأمريكية في بحر الصين الجنوبي.







