مستشار الرئيس للصحة: مصر تتسلم دفعات جديدة من لقاح كورونا خلال أيام ..فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه بناءً على توجيهات الرئيس السيسي تم استقبال 50 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا كدفعة أولى.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أنه سيتم استقبال باقي الجرعات خلال الأيام المقبلة من مختلف المصادر نتيجة للاتفاق مع المنظمات العالمية.





وأشار إلى أن هناك مفاوضات مع الشركات المنتجة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات للمواطن، موضحا أن هناك أولويات لتناول اللقاح في مصر وأول فئة هي الأطقم الطبية لأنها خط الدفاع الأول للدفاع عن فيروس كورونا ومن الواجب الوقوف معهم.





وأوضح أنه تم البدء اليوم في أول مراحل التطعيم بأحد مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية، لافتا إلى أن الإنتاج العالمي للقاحات فيروس كورونا ليس بالكثير والأولوية للدول المنتجة في الحصول على أكبر قدر ممكن من اللقاح.





وتابع أن منظمة الصحة العالمية تسعى إلى توفير اللقاح لكافة سكان دول العالم بصورة عادلة، مشيرا إلى أن العالم يتعامل مع جائحة هزته وضربت اقتصاده، ومنظمة الصحة العالمية تسعى للوصول بالعالم إلى بر الأمان.