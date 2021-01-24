مصطفى الفقي يكشف عن مفاجأة تحدث في مصر بعد 10 أعوام

عبر الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، عن عميق تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا انه أعاد لمصر هيبتها وتسير على الطريق الصحيح.





وقال الفقي، في حواره التليفزيون المصرى، إن الرئيس السيسي "عامل زي القطار لا ينظر يمين ولا شمال ولا للخلف ولا يتراجع"، ويسعى خلف أهدافه ولا يغير رأيه"، مضيفا أن الدولة المصرية هي دولة فرعونية لها ميراث قديم وفي عهد السيسي تخطو الدولة على الطريق.



