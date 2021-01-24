ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عودة الفرعون الذهبى.. محمد صلاح يتقدم لليفربول في شباك مانشستر يونايتد

الأحد 24/يناير/2021 - 07:29 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
تقدم محمد صلاح لفريقه ليفربول علي نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعهما في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح الهدف في الدقيقة ١٨ بعد  تمريرة من روبيرتو فيرمينو ليتقدم لليفربول بهدف نظيف.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع:ألكسندر أرنولد - ويليامز - فابينيو- روبرتسون

خط الوسط: تياجو - فينالدوم - ميلنر - جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك توتنهام

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

15 دقيقة.. سيطرة متبادلة للاعبي ليفربول ومانشستر يونايتد.. وغياب التسديدات

30 دقيقة.. ليفربول يكثف من هجومه أمام مانشستر يونايتد.. وصلاح يضيع أول الفرص

ترشيحاتنا

تحريض وسخرية واتهام.. 3 تصريحات لـ خالد الغندور ألهبت الساحة الرياضية

أثناء العمل بهنجر مطار القاهرة.. وفاة رئيس شركة مصر للطيران للصيانة بأزمة قلبية

اجتماع طارئ فى الجبلاية لمناقشة أخطاء حكم مباراة الزمالك وأسوان

ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور

أول متلقي للقاح كورونا.. مدير مستشفى أبو خليفة: اللقاح آمن

أبرزهم الأطفال والحوامل.. 5 فئات ممنوعون من تناول لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة

يشبه السرطان.. قصة مرض حفيدة فريد الأطرش النادر