عودة الفرعون الذهبى.. محمد صلاح يتقدم لليفربول في شباك مانشستر يونايتد

تقدم محمد صلاح لفريقه ليفربول علي نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعهما في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وأحرز محمد صلاح الهدف في الدقيقة ١٨ بعد تمريرة من روبيرتو فيرمينو ليتقدم لليفربول بهدف نظيف.





وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.





وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:





في حراسة المرمي: أليسون بيكر





خط الدفاع:ألكسندر أرنولد - ويليامز - فابينيو- روبرتسون





خط الوسط: تياجو - فينالدوم - ميلنر - جونز





خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو