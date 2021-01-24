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برلمان

بعد تشكيلها.. حالات تعرض النائب للمثول أمام لجنة القيم.. الإخلال بواجباته إحداها

الأحد 24/يناير/2021 - 08:24 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم  برئاسة الدكتور حنفي جبالي ، علي تشكيل لجنة القيم والتي تكونت من  14 نائبا والتي يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والنواب وهم ، أحمد بدران مستقبل وطن ،محمد نجيب مستقبل وطن، عبد الوهاب خليل مستقبل وطن ، هشام الشعيني مستقبل وطن ، إلهام الباردوي مستقبل وطن ، شعبان لطفي الشعب الجمهوري ، عيسى عبد المنعم حماة وطن ، ألفت عبد المجيد مصر الحديثة ، سوسن حافظ الوفد ، فاطمة سليم الاصلاح والتنمية ، كرم جبر مستقل ، رفعت طاوي المؤتمر ، علي عبد الونيس سواح مستقل .



وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.



وفي حال المخالفة يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو،وتخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.


 وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
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