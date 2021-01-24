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الصحة: لقاح أسترازينيكا الأقرب للتسجيل في الطوارئ نهاية الأسبوع

الأحد 24/يناير/2021 - 08:48 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر بدأت في استخدام لقاح سينوفارم اليوم، معقبا "هناك دفعة قادمة من لقاح سينوفارم نهاية الأسبوع الحالي، وتليها العديد من الدفعات".

وأكد "مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن سينوفاك واللقاح الروسي وأسترازينيكا مازالت قيد التسجيل، ولكن "أسترازينكيا" هو الأقرب للتسجيل، موضحا لا يمكن استخدام أي لقاح في مصر إلا بعد حصوله على موافقة تسجيل الطوارئ.

وأضاف "تسجيل الطوارئ يكون من خلال لجنة الأوبئة المختصة"، مشيرا إلى أن لقاح أسترازينيكا سيكون متوفرا داخل مصر نهاية الأسبوع الحالي.

وتابع لدينا قاعدة بيانات مبدئية للأطقم الطبية سواء المستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، ولكن فيما يخص بيانات المصريين فسيتم استغلال منظومة إعطاء اللقاح لاستكمال القواعد الخاصة بهم.

ولفت إلى أن المبادرات الرئاسية ساهمت في بناء قاعدة بيانات كبيرة وستكمل من خلال منظومة اللقاح، منوها بأن قواعد البيانات ستكون خالية من بيانات من هم أقل من 18 عام فقط.

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