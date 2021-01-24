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رياضة

النرويج تهزم أيسلندا وتنتظر هدية من فرنسا بالمجموعة الثالثة لمونديال مصر 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 08:44 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
فاز المنتخب النرويجي على نظيره الأيسلندي بنتيجة 35 - 33، في ثالث جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين بنتيجة 18 - 18، قبل أن يحقق المنتخب النرويجي الفوز مع نهاية أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة حصل منتخب النرويج على نقطتين ورفع رصيده لـ8 نقاط يحتل بهم وصافة المجموعة، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة فرنسا والبرتغال والتي تنطلق بعد قليل.

وحصل "جوران سوجارد جوهانسن" ظهير أيسر المنتخب النرويجي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتسجيله لـ5 أهداف.

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