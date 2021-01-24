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رياضة

وجه التهنئة بالتأهل لدور الثمانية.. وزير الرياضة: حضور رئيس الوزراء مباراة مصر وسلوفينيا يعكس الدعم الكبير للمنتخب

الأحد 24/يناير/2021 - 08:50 م
صدى البلد
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حسن العمدة
أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالأداء الرجولي للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد في مباراتهم أمام منتخب سلوفينيا ضمن الجولة الختامية للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر.

وهنأ الوزير المنتخب الوطني لكرة اليد بعد التعادل مع  سلوفينيا بنتيجة 25-25، والتأهل إلى دور الثمانية بمونديال العالم ، بعد تقديم أداء رائع بالمباراة، والعودة بعد التأخر بأربعة أهداف في الشوط الأول للتعادل بالمباراة والتأهل بسبع نقاط لدور الثمانية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مباراة اليوم بين مصر وسلوفينيا رسالة تؤكد دعم الدولة بكامل مؤسساتها للمنتخب المصري في مختلف مراحل بطولة العالم لكرة اليد.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد 2021 بمشاركة 32 منتخبًا ، وذلك في الفترة من ١٣-٣١ يناير الجاري.
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