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أخبار العالم

أمر ملكي سعودي بإعفاء محافظ البنك المركزي وتعيين فهد بن عبد الله خلفا له

الأحد 24/يناير/2021 - 08:47 م
أمر ملكي بإعفاء محافظ
أمر ملكي بإعفاء محافظ البنك المركزي السعودي
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قسم الخارجي

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي من منصبه.

كما أمر الملك سلمان بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وشملت الأوامر ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية" ،ويُعدل اسمها ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

إضافة إلى ذلك، أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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