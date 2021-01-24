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وزير الرياضة يطالب لاعبي منتخب مصر لكرة اليد ببذل جهد أكبر في المباريات القادمة

الأحد 24/يناير/2021 - 09:31 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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حمزة شعيب
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المنتخب المصري بتأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني  25- 25  في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة التى  تستضيفها مصر حتى 31 يناير.

وقال وزير الشباب الرياضة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "نظام الفقاعة أبهر جميع الدول المشاركة في كأس العالم".

وطالب وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب مصر لكرة اليد ببذل كل الجهد في المباريات المتبقية، لافتا إلى أن لاعبى المنتخب يتحملون مسئولية كبيرة بكل جهد وقوة.

تأهل المنتخب المصري إلي ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني  25- 25 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ببطولة كأس العالم التى  تستضيفها مصر حتى 31 يناير.

وعلى الرغم من تقدم المنتخب السلوفيني على المنتخب المصري 12 - 8 في الشوط الأول تمكن لاعبو منتخب مصر من العودة في الشوط الثاني وإحراز التعادلفي الدقيقة "37 "، لتصبح "15-15"،  بعد تقدم سلوفينيا منذ انطلاق أحداث المباراة.

ويتساوى منتخب مصر في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط مع السويد، بينما يحل منتخبا سلوفينيا وروسيا في المركزين الثالث والرابع برصيد خمس نقاط، ثم بيلاروسيا بأربع نقاط، وأخيرًا مقدونيا بدون رصيد.
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