نشأت الديهي: سد النهضة هو التحدي الأكبر لـ الجيل الحالي ..فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الري تحدث في بيانه أمام البرلمان عن سد النهضة، وأكد أن هناك تعنتا إثيوبيا أدى إلى فشل مفاوضات سد النهضة حتى الآن، موضحًا أننا نواجه تحديين سد النهضة، والتغير المناخي الذي يحدث في الشواطئ والبحر، واحتياجاتنا المائية 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، ونعيد استخدام 20 مليار متر مكعب، ولدينا عجز 14 مليار متر مكعب، فيتم استيراد منتجات بدلًا من زراعتها.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن سد النهضة هو التحدي الأكبر لهذا الجيل، والسيسي يقوم ببناء دولة جديدة.





وتابع أن ما يحدث في مصر حاليًا يذكره بتجربة محمد علي، مشددًا على أن الرئيس السيسي فرصة ذهبية لهذا الجيل لبناء بلد محترمة، وكلما نجح الرئيس كلما كانت هناك ضربات قوية ضد الدولة.