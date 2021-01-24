هالة زايد تكشف عن موعد تلقى اللقاح للمواطنين العاديين.. فيديو

أشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، بقرار منظمة الصحة العالمية بتوفير 40 مليون جرعة من لقاح كورونا لغير الدول العظمى والتى ستكون مصر ضمن هذه الدول.





أوضحت هالة زايد خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on ،أنه خيار للمواطنين بين تلقى لقاح سينوفارم واسترزينكا ولكن على حسب المتاح ، موضحة أنه لا يمكن تسجيل أى لقاح فى وزارة الصحة المصرية دون التأكد من مأمونيته وفاعليته ، وأن كل اللقاحات متساوية فى فاعليتها وإن كان هناك تفاوت بسيط فى القوة.





كشفت وزيرة الصحة والسكان ، أنه بعد إنتهاء الربع الأول من عام 2021 أو أواخر مارس سيتم الإعلان عن توقيت تطعيم المواطنين العاديين، مؤكدة ان هناك 3 لقاحات يتم اعتمادها داخل وزارة الصحة المصرية وهم سينوفارم الصينى ، واسترازينكا واللقاح الروسى ويتم تحليل كل جرعة فور وصولها والتأكد من مأمونيتها ثم يتم تسجيلها.





أكدت هالة زايد ، أنه لا يتم تلقى اللقاح لأقل من سن 18 والسيدات الحوامل لحين الإنتهاء من التجارب السريرية ، مشيرة إلى أنه بمجرد الحصول على الجرعات خلال الأسبوعين القادمين سيتم البدء فى الأشخاص فوق ال 65 .



