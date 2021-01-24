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فن

خان تيولا يحقق إيرادات 138 جنيها أمس

الأحد 24/يناير/2021 - 11:02 م
فيلم خان تيولا
فيلم خان تيولا
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أحمد إبراهيم
احتل فيلم "خان تيولا" المركز الاخير فى قائمة الأفلام المعروضة، حيث حقق إيرادات بلغت 138 جنيه أمس. 

وكان الفنان نضال الشافعى، قد حل ضيفا على موقع «صدى البلد»، للحديث عن فيلمه الجديد "خان تيولا" الذي يعرض حاليا وسط إشادات بمستواه الفني.

وتحدث نضال الشافعي في الفيلم عن دوره، والصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، وردود الأفعال التي حصدها العمل، وماذا يمثل في مسيرته الفنية.

وقال نضال الشافعى من خلال حلوله ضيفا على صدى البلد: "دورى فى فيلم "زنزانة 7" كان بيعتمد على  الاكشن والمجهود البدنى ولكن فيلم "خان تيولا"  كان مجهدا نفسيا".

وأضاف الشافعى: "صعوبة فيلم "خان تيولا" كانت فى الفكرة والتنفيذ لأنه بيناقش قضايا فلسفية كثيرة".

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" مؤخرا الإعلان الدعائي للفيلم، وأحاط الكثير من الغموض والإثارة على الإعلان الدعائي للفيلم الذي انهالت عليه الكثير من التعليقات التي تساءلت عن الشكل الذي ظهر به أبطال الفيلم والمكان الذي تم التصوير به ودور العرض التى سيطرح بها الفيلم.
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