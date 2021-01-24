ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: 9 معايير تحدد أولوية التنمية في الريف

الأحد 24/يناير/2021 - 10:59 م
خالد قاسم المتحدث
خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية،أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارات أخرى باختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الإكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة.

وأضاف متحدث التنمية المحلية خلال مداخلة مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن ما سبق يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين في نطاق المركز، لافتا إلى ان ذلك يتم من خلال تطبيق معايير أولوية التنمية  الـ 9 التي تم التوافق عليها.

وأوضح قاسم،أن من معايير أولوية التنمية ،نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان ، نسبة فقراء ريف المركز،  من إجمالي سكان ريف المركز  ، وعدد القرى التي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز ، ونسبة تركز قري مراكب النجاة ، ومعدلات الأمية و الأسر التي تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار شامل ومتكامل التفاصيل والتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خاص| تراجع معدل الفقر في مصر خلال عام 2019 /2020.. تفاصيل

المركزي للإحصاء: كل أسرة تحصل على دعم 3471 جنيها سنويا كهرباء وبوتاجاز

حياة كريمة.. مبادرة رئاسية لمحاربة الفقر.. التضامن: برامج التمكين الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للأولى بالرعاية ..التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن

الحكومة: تحديد أبوقرقاص وساحل سليم ضمن 45 مركزا للتوسع في حياة كريمة

تطوير الريف المصري .. محافظ قنا يناقش مقترحات خطة تطوير 5 مراكز

تقرير: الزيادة السكانية أصبحت "غول" يلتهم التنمية في مصر

ترشيحاتنا

روسيا تستفز إدارة بايدن بهذه الخطوة

أخبار الأهلي.. القيمة التسويقية لمباراة الدحيل.. جدل حول حكم مواجهة بيراميدز.. موسيماني يتوقع مفاجآت في مونديال الأندية

قرار جمهوري بالعفو عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

محمد صلاح يتوهج ويسجل هدفا ثانيا لليفربول ويتعادل مع مانشستر يونايتد

وزيرة الصحة: 30% من الأطباء طلبوا تأجيل الحصول على لقاح كورونا.. تفاصيل

إثيوبيا تقصف منطقة أبو طيور والجيش السوداني يرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة