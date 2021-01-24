التنمية المحلية: 9 معايير تحدد أولوية التنمية في الريف

المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الإكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة.





وأضاف متحدث التنمية المحلية خلال مداخلة مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن ما سبق يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين في نطاق المركز، لافتا إلى ان ذلك يتم من خلال تطبيق معايير أولوية التنمية الـ 9 التي تم التوافق عليها.





وأوضح قاسم،أن من معايير أولوية التنمية ،نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان ، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالي سكان ريف المركز ، وعدد القرى التي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز ، ونسبة تركز قري مراكب النجاة ، ومعدلات الأمية و الأسر التي تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار شامل ومتكامل التفاصيل والتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.







قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية،أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارات أخرى باختيار