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توك شو

وزيرة الصحة: تطبق منظومة معلنة للجميع بشأن الحصول على لقاح كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 10:59 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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قسم التوك شو
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل بدء التطعيم باللقاحات كورونا للأطقم الطبية بمستشفيات العزل، مضيفا : «أتمنى تكون بداية انحسار الوباء في العالم».

وأكدت «زايد» خلال لقائها ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» أن مصر أول دولة إفريقية تحصل على اللقاح  الصيني، مشيرة إلى أن الدولة تطبق منظومة معلنة للجميع بشأن الحصول على اللقاح .

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه سيكون هناك تقارير طبية للحصول على لقاح كورونا بمنتهى الشفافية حسب الأولوية، مضيفة أن الأشخاص فوق الـ 65 عاما يعانون من أمراض مزمنة فيكون لهم أولوية في الحصول على اللقاح فضلا عن التقارير الطبية والتقارير.

وزفت الدكتورة هالة زايد، بشرى سارة للمواطنين بشأن تصنيع مصر للقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه خلال أسابيع قليل سيتم توقيع عقد تصنيع مشترك. 

وأضافت أنه تم التفاوض مع شركات عالمية تقوم بتصتيع لقاحات فيروس كورونا المستجد للبدء معهم مجال التصنيع، لافتة إلى أن هذه الشركات ترى أن مصر قادرة على تصنيع اللقاح لاحتياجاتها واحتياجات الدول الإفريقية أيضا. 

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر بها 27 محافظة جميعها بها مراكز لتلقى لقاحات كورونا للمواطنين، بينما الأطقم الطبية سيتم تطعيمها داخل مستشفياتها التابعة للوزارة. 
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