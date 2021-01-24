وزيرة الصحة: تطبق منظومة معلنة للجميع بشأن الحصول على لقاح كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل بدء التطعيم باللقاحات كورونا للأطقم الطبية بمستشفيات العزل، مضيفا : «أتمنى تكون بداية انحسار الوباء في العالم».





وأكدت «زايد» خلال لقائها ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» أن مصر أول دولة إفريقية تحصل على اللقاح الصيني، مشيرة إلى أن الدولة تطبق منظومة معلنة للجميع بشأن الحصول على اللقاح .





وأوضحت وزيرة الصحة، أنه سيكون هناك تقارير طبية للحصول على لقاح كورونا بمنتهى الشفافية حسب الأولوية، مضيفة أن الأشخاص فوق الـ 65 عاما يعانون من أمراض مزمنة فيكون لهم أولوية في الحصول على اللقاح فضلا عن التقارير الطبية والتقارير.



