هنداوي: مباراة سلوفينيا كانت صعبة وتعلمنا من أخطاء مباراة السويد

عبر كريم هنداوي، حارس منتخب مصر الوطني لكرة اليد، عن سعادته بالتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة على الأراضي المصرية في ظل غياب الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.





وقال كريم هنداوي، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، مباراة سلوفينيا كانت صعبة للغاية لكن تعلمنا من أخطاء مباراة السويد".





وتابع "حارس سلوفينيا أنقذ فريقه من الهزيمة أمام المنتخب المصري".





تأهل المنتخب المصري إلي ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني 25- 25 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ب التى تستضيفها مصر حتى 31 يناير.

وعلى الرغم من تقدم المنتخب السلوفيني على المنتخب المصري 12 - 8 في الشوط الأول تمكن لاعبو منتخب مصر من العودة في الشوط الثاني وإحراز التعادل في الدقيقة "37 "، لتصبح "15-15"، بعد تقدم سلوفينيا منذ انطلاق أحداث المباراة.



