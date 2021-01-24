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أخبار العالم

الأرصاد السعودية: سماء غائمة على جنوب غرب وغرب المملكة غدا

الأحد 24/يناير/2021 - 11:53 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي
توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، الأحوال الجوية ليوم غد الاثنين؛ لافتًا إلى استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة.

وقالت الأرصاد السعودية وفقا لصحيفة عاجل إن الطقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة، مع سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر مركز الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية؛ بسرعة  بين 16-42 كم/ساعة.    

وأشار «مركز الأرصاد» إلى ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، والبحر سيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة بين 15-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

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