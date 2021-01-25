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رياضة

أمير توفيق يتصدر تويتر بعد التجديد لعدد من لاعبي الأهلي

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:03 ص
امير توفيق
امير توفيق
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مصطفى كرم
دشن عددد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #امير_توفيق بعد التجديد ل حمدي فتحي واليو ديانج لاعبي الوسط بالنادي الأهلي لمدة موسمين اضافيين وتجديد بعض عقود اللاعبين الآخرين. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏برافو برافو للأهلي و امير توفيق سايب توأمه يكتشن فرقة اليد و بيجدد للاعيبة .. السولية و معلول لازم يبقوا الخطوة اللي جاية .. و الباك جراوند ده كويسة احسن من صور البيت" و "‏فكر تجديد عقد محمد شريف فكر تجديد عقد حمدي فتحي فكر تجديد عقد اليو ديانج حجات بتمر بسهوله علي ناس كتير بس الحقيقه دي حجات معانيها كبيره جدا معانيها  استقرار فني واداري معانيها محافظه ع حاضر ومستقبل الفريق  المحافظه ع قلب الاهلي النابض حمدي فتحي شابوووووه امير توفيق". 

وقال أخرون" ‏الحمد لله على تمديد التعاقد مع ديانج بالذات لأنه كان ممكن يتخطف في أي لحظه أما حمدي فتحي فده أهلاوي أهلاوي وربنا يحفظه..برافو إدارة الأهلي " و" ‏‎امير توفيق رجل المهام الصعبه وبأقل التكاليف ببنهى صفقات مهمه عكس هيثم عرابى كان بيعتمد على كثره الفلوس مش على الإقناع برافو الأهلى برافو امير". 


وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد كل من حمدي فتحي وأليو ديانج، لاعبي وسط الفريق الأول لكرة ‏القدم، لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقدهما مع الأهلي 5 سنوات قادمة. 


جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود ‏الخطيب، رئيس النادي.

وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية للثنائي خلال الساعات الماضية
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