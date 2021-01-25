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أخبار العالم

شهر عسل سعيد.. أنباء سارة إلى بايدن

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:57 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
أيد معظم الأمريكيين تعامل الرئيس الجديد جو بايدن، مع جائحة كورونا منذ اليوم الأولى له في البيت الأبيض، إلا أن ثلث الناخبين عارضوا قراره بإعادة الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية. 

وحصل بايدن على موافقة 69% من الناخبين على تعامله مع جائحة كورونا، و57% مع توحيد البلاد، وفق ما أشار إليه استطلاع قامت به شبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية. 

ومع ذلك، يشير الاستطلاع نفسه إلى أن بايدن لديه نقطة ضعف - ومن غير المستغرب عليها، بين الجمهوريين.

فيما لا يوافق الغالبية العظمى من اليمينيين على قرار بايدن ، في اليوم الأول لإدارته، إلغاء قرار ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ.

وأظهر الاستطلاع أن 61% من الجمهوريين يعارضون العودة إلى منظمة الصحة العالمية، و 72% يعارضون التوقيع على اتفاق باريس مرة أخرى.


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