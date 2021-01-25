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رياضة

طولان: الفوز على البنك الأهلي خطوة جيدة.. وغير راضي عن الفار

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:37 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أبدى حلمي طولان، المدير الفني لفريق انبي، سعادته عقب تحقيق الفوز على البنك الاهلي بالدوري. 

وقال طولان، لبرنامج "الماتش"، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: الفوز على البنك الاهلي خطوة جيدة بترتيب الفريق بالدوري، واشكر اللاعبين على جهدهم.

وأردف: محمد مرسي لاعب جيد للغاية وصنع الهدف الثاني بشكل رائع.

واكد: اللاعب كان غاضبا بسبب جلوسه احتياطيا خاصة بعد تسجيله هدفين في مرمى وادي دجلة ولكن كل مباراة لها ظروفها ورجالها.

وعن توقيع عقوبة عليه قال: عندما تحدثت عن التحكيم عاقبوني، ولكني مازلت غير راض عن تقنية الفيديو ودورها في المباريات ولابد من نقل الحقيقة لحكم الساحة بشكل اكبر من ذلك.
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