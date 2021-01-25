طولان: الفوز على البنك الأهلي خطوة جيدة.. وغير راضي عن الفار

أبدى حلمي طولان، المدير الفني لفريق انبي، سعادته عقب تحقيق الفوز على البنك الاهلي بالدوري.





وقال طولان، لبرنامج "الماتش"، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: الفوز على البنك الاهلي خطوة جيدة بترتيب الفريق بالدوري، واشكر اللاعبين على جهدهم.





وأردف: محمد مرسي لاعب جيد للغاية وصنع الهدف الثاني بشكل رائع.





واكد: اللاعب كان غاضبا بسبب جلوسه احتياطيا خاصة بعد تسجيله هدفين في مرمى وادي دجلة ولكن كل مباراة لها ظروفها ورجالها.



