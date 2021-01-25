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رياضة

انت استثنائي مش زي الباقي.. الجمهور يشيد بـ أحمد الأحمر بعد تألقه أمام منتخب سلوفينيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:26 ص
احمد الأحمر
احمد الأحمر
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_الاحمر بعد تألقه في مباراة المنتخب المصري لكرة اليد، أمس الأحد أمام منتخب سلوفينيا في بطولة كأس العالم لكرة اليد. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏١٠٠ الف جنيه تشيرتات ل احمد الاحمر فى السنه" و "‏انت استثنائي مش زي الباقي أحمد الأحمر أعظم رياضي في مصر".

وقال أخرون "‏‎#ادعم_فريق_يد_الزمالك
حقيقة كونية.. أحمد الأحمر لا يقارن في كرة اليد.. حاجة عظمة وفخامة" و "‏احمد الاحمر قعطوا له التيشيرت ٣ مرات علشان يخرج ويغير ومصر تلعب من غيره ؟ مش المفروض التعمد يكون فيه عقوبه كان واضح جدا انهم عايزين يمنعوا يلعب وديه الطريقه الوحيده لايقافه".

وضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الدنماركي في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، التي تقام في مصر في الفترة من 13 يناير وحتى 31 من الشهر نفسه. 

جاء ذلك بعدما تأهل الفراعنة كثاني المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي، بينما تأهلت الدنمارك على رأس المجموعة الثانية. 

وحسم الفراعنة تأهلهم خلال مباراة سلوفينيا، اليوم الأحد، والتي انتهت بالتعادل 25-25، حيث رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 7 نقاط.  

وصعد الفراعنة من المجموعة الرابعة رفقة منتخب السويد، الذي هزم روسيا بنتيجة 34-20، وتأهل على رأس المجموعة برصيد 8 نقاط، ليلاقي منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي. 

ويسعى منتخب مصر الحاصل على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة بألمانيا والدنمارك 2019 للتتويج بميدالية عالمية والظهور لأول مرة على منصة التتويج بالبطولة العالمية التي تقام في ظروف استثنائية ونسخة تاريخية بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى.  

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