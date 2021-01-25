ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة حديثة تحذر من تناول الأطعمة المقلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
أثبتت دراسة  حديثة أن تناول الأطعمة المقلية مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأفاد الباحثون أن الخطر يرتفع مع كل وجبة أسبوعية إضافية تزن (114 جرامًا)، حيث يعتبر النظام الغذائي الغربي غني باللحوم المصنعة ، والدهون المشبعة ، والسكريات المكررة ، والكربوهيدرات ، ومنخفض في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمأكولات البحرية، يعتبر هذا النوع من النظام الغذائي عامل خطر للإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday.

ونظر الباحثون بشكل خاص في الأطعمة المقلية  السائدة في النظام الغذائي الغربي  وكيف تؤثر هذه الأطعمة على صحة القلب والأوعية الدموي، حيث غاالبًا ما تكون الأطعمة المغطاة بالدقيق والمقلية غنية بالسعرات الحرارية، وكما أشار الباحثون  فإن مذاقهم لذيذ مما يجعل الإفراط في الأكل إغراء.

اقرأ إيضا..

وتحتوي الأطعمة المقلية على دهون متحولة ترفع هذه المستويات من البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول "الضار" وتقلل من مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة المفيد أو الكوليسترول "الجيد"، بالإضافة إلى ذلك يشير الباحثون إلى أن القلي يعزز إنتاج المنتجات الكيميائية الثانوية  والتي يمكن أن تؤثر على استجابة الجسم الالتهابية.

وقد ربط العلماء بالفعل بين تناول الأطعمة المقلية والإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 ومرض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم.

قام المؤلفون بتجميع البيانات من 17 دراسة والتي تضمنت بيانات من 562445 مشاركًا و 36727 حدثًا رئيسيًا في القلب والأوعية الدموية ، لتقييم الارتباط مع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون أنه ، مقارنة بالمستجيبين الذين تناولوا أقل كمية من الطعام المقلي ، فإن أولئك الذين تناولوا أكثر من غيرهم لديهم خطر متزايد بنسبة 28٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية ، و 22٪ زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية ، و 37٪ زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب و سكتة قلبية.

يقول البروفيسور رياز باتيل ، أستاذ أمراض القلب واستشاري أمراض القلب في جامعة كوليدج لندن بالمملكة المتحدة ، والذي لم يشارك في الدراسة ، إن النتائج تتناسب مع فهمنا الحالي لعلم الأحياء:"نحن نعلم أن قلي الطعام يمكن أن يؤدي إلى تدهور قيمته الغذائية ، ويؤدي إلى إنتاج دهون متحولة معروفة بأنها ضارة ، بالإضافة إلى زيادة محتوى السعرات الحرارية في الطعام ، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى عمليات يمكن أن تسبب أمراض القلب."

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فوائد العدس الأصفر للصحة والنساء والأطفال

دراسة.. تناول هذه الأنواع من الأطعمة يصيبك بالسكتة الدماغية

دراسة تكشف عن نظام غذائي يطيل العمر

يحمى من توقف النفس أثناء النوم ويحافظ على القلب 10 فوائد لتناول الأكل الصحي

لمرضى القلب.. احرصوا على تناول هذا النوع من المكسرات

اجعلها عادة.. بعد تناول أطعمة مشبعة بالكوليسترول عليك بـ 7 خطوات

ترشيحاتنا

شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري غدا

طعنها أثناء نومها.. حبس المتهم بقتل زوجته في سوهاج

تقييم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول من مانشستر يونايتد

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 والقنوات الناقلة

«وقائية الصحة»: مصر تشهد تصنيع لقاح كورونا قريبًا.. فيديو

خطأ شائع في تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة .. تعرف عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت