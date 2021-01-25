دراسة حديثة تحذر من تناول الأطعمة المقلية

أثبتت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة المقلية مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.





يعتبر النظام الغذائي الغربي غني باللحوم المصنعة ، والدهون المشبعة ، والسكريات المكررة ، والكربوهيدرات ، ومنخفض في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمأكولات البحرية، يعتبر هذا النوع من النظام الغذائي عامل خطر للإصابة بالسمنة و مرض السكري من النوع الثاني وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday. وأفاد الباحثون أن الخطر يرتفع مع كل وجبة أسبوعية إضافية تزن (114 جرامًا)، حيث





ونظر الباحثون بشكل خاص في الأطعمة المقلية السائدة في النظام الغذائي الغربي وكيف تؤثر هذه الأطعمة على صحة القلب والأوعية الدموي، حيث غا البًا ما تكون الأطعمة المغطاة بالدقيق والمقلية غنية بالسعرات الحرارية، وكما أشار الباحثون فإن مذاقهم لذيذ مما يجعل الإفراط في الأكل إغراء.





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وتحتوي الأطعمة المقلية على دهون متحولة ترفع هذه المستويات من البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول "الضار" وتقلل من مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة المفيد أو الكوليسترول "الجيد"، بالإضافة إلى ذلك يشير الباحثون إلى أن القلي يعزز إنتاج المنتجات الكيميائية الثانوية والتي يمكن أن تؤثر على استجابة الجسم الالتهابية.





وقد ربط العلماء بالفعل بين تناول الأطعمة المقلية والإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 ومرض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم.





قام المؤلفون بتجميع البيانات من 17 دراسة والتي تضمنت بيانات من 562445 مشاركًا و 36727 حدثًا رئيسيًا في القلب والأوعية الدموية ، لتقييم الارتباط مع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





ووجد الباحثون أنه ، مقارنة بالمستجيبين الذين تناولوا أقل كمية من الطعام المقلي ، فإن أولئك الذين تناولوا أكثر من غيرهم لديهم خطر متزايد بنسبة 28٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية ، و 22٪ زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية ، و 37٪ زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب و سكتة قلبية.





يقول البروفيسور رياز باتيل ، أستاذ أمراض القلب واستشاري أمراض القلب في جامعة كوليدج لندن بالمملكة المتحدة ، والذي لم يشارك في الدراسة ، إن النتائج تتناسب مع فهمنا الحالي لعلم الأحياء:"نحن نعلم أن قلي الطعام يمكن أن يؤدي إلى تدهور قيمته الغذائية ، ويؤدي إلى إنتاج دهون متحولة معروفة بأنها ضارة ، بالإضافة إلى زيادة محتوى السعرات الحرارية في الطعام ، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى عمليات يمكن أن تسبب أمراض القلب."



