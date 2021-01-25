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رياضة

أوين يكشف عن سر يسعد صلاح رغم الخسارة أمام مانشستر يونايتد

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:50 ص
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
شرح مايكل أوين، أسطورة منتخب إنجلترا، سبب ضياع فوز نادي ليفربول على مانشستر يونايتد، ليلة أمس، الأحد، بنتيجة 3-2، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي. 

وقال أوين في تصريحات نقلتها الصحف الإنجليزية، أن المباراة كانت متقاربة إلى حد ما بين الفريقين، لكن النتيجة محبطة بالنسبة لليفربول. 


وتابع: "كان هناك بعض الأخطاء، لكن تسجيل هدفين أمر يسعد يورجن كلوب ومحمد صلاح". 

وعن الفارق في المباراة، أكد أوين أن مانشستر يونايتد يواصل صحوته ويمر بفترة مميزة في الفترة الحالية، عكس ليفربول الذي خفت بريقه مؤخرًا. 

وأضاف، بأنه يعتقد أن صلاح سيكون محبطًا لتسجيل هدفين والخروج من الكأس في النهاية. 
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