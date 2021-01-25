أوين يكشف عن سر يسعد صلاح رغم الخسارة أمام مانشستر يونايتد

شرح مايكل أوين، أسطورة منتخب إنجلترا، سبب ضياع فوز نادي ليفربول على مانشستر يونايتد، ليلة أمس، الأحد، بنتيجة 3-2، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.





وقال أوين في تصريحات نقلتها الصحف الإنجليزية، أن المباراة كانت متقاربة إلى حد ما بين الفريقين، لكن النتيجة محبطة بالنسبة لليفربول.









وتابع: "كان هناك بعض الأخطاء، لكن تسجيل هدفين أمر يسعد يورجن كلوب و محمد صلاح ".





وعن الفارق في المباراة، أكد أوين أن مانشستر يونايتد يواصل صحوته ويمر بفترة مميزة في الفترة الحالية، عكس ليفربول الذي خفت بريقه مؤخرًا.



