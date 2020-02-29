يعادل مايكل أوين.. محمد صلاح على بعد هدف لتحقيق إنجاز متميز الليلة

ينتظر نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، تحقيق إنجاز شخصي مميز حال تسجيله هدف في مباراة اليوم السبت أمام فريق واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي يستضيف فيها واتفورد نظيره ليفربول في إطار الجولة الثامنة والعشرين.





وذكر الصحفي الإنجليزي، جيمس بيرس، أن محمد صلاح يقترب من تحقيق إنجاز شخصي رائع إذا هز شباك واتفورد في لقاء الليلة.





وأفاد أنه في حال تحقيق ذلك، فإن صلاح سيصبح أول لاعب من ليفربول يتمكن من تسجيل 20 هدفًا على الأقل في ثلاث مواسم متتالية، في مختلف المسابقات، بعد مايكل أوين (موسم 2002/2003).





وكان صلاح قد سجل 44 هدفًا في موسمه الأول بقميص ليفربول، في حين سجل 27 هدفًا في الموسم الثاني، ويمتلك حاليًا 19 هدفًا هذا الموسم.





يُذكر أن صلاح سجل هدفي ليفربول في مباراة الدور الأول من النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي أمام وست هام، في مباراة انتهت لصالح كتيبة يورجن كلوب بنتيجة 2-0