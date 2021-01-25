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رياضة

مباراة جيدة لـ صلاح.. كلوب يبرر خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:46 ص
مو صلاح - كلوب
مو صلاح - كلوب
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إسراء أشرف
علّق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني، لـ ليفربول، على الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام مضيفه مانشستر يونايتد 2-3 ليلة أمس، الأحد، ليودع مبكرا مسابقة كأس إنجلترا.

وقال كلوب في تصريحات عقب انتهاء المباراة: "لا أرى أي مشاكل مع الثقة، كان هناك العديد من الأمور الجيدة، وكذلك بعض الأخطاء المتعلقة بالأهداف".

وأضاف: "إذا أردت الفوز عليك أن تكون في قمة مستواك ولم نكن كذلك، أردنا الفوز بشدة، أمور كهذه لا يجب أن تحدث لكنها حدثت، كانت هناك العديد من الأخطاء عند تلقي الكرة".

وأضاف: "نحن نحاول التعلم من كل مباراة، إنها مباراة جيدة بالنسبة إلى مو صلاح، جيدة بالنسبة للثقة، كانت مباراة صعبة، أردنا الفوز بشدة لكن ما قدمناه أمامهم لم يكن كافيا".
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