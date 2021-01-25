هدفا صلاح خطوة مهمة.. تعليق كلوب على خسارة ليفربول من مان يونايتد

تأهل فريق مانشستر يونايتد لدور الـ 8 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه علي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وصرح كلوب عقب المباراة : "لا أرى أي مشاكل مع الثقة، لكن حينما لا تسجل لفترة ليس أمرا جيدا من أجل الثقة".
وواصل "أفضل المهاجمين في العالم يمكنهم إخبارك بهذا الأمر، يعانون مع الثقة حينما لا يسجلون بأريحية، لكن ما يهم هو كيفية التعامل مع الأمر".
وأكمل "رغم الخسارة، هدفا صلاح اليوم خطوة نحو الطريق الصحيح، من الجيد لصلاح أن يسجل وأمر جيد من أجل ثقته".
وتابع: "الإيجابية هى أننا سجلنا هدفين لأن ذلك لم يحصل كثيرًا بالأسابيع الماضية، حاولنا بكل جهد الليلة وكانت لدينا عدة خيارات بالهجوم لكن لم يكن هنالك حماية كافية وهكذا سجلوا هدفهم الأول".
وافتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة ١٨ بعد تلقيه تمريرة رائعة من روبيرتو فيرمينو ليسدد الكرة من فوق هندرسون حارس مرمي مانشستر يونايتد.
حاول لاعبو مانشستر يونايتد تعديل النتيجة، ونجحوا في ذلك بالفعل عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة ٢٦.
وفي الشوط الثاني، أحرز ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة ٤٨، ليعادل بعدها محمد صلاح النتيجة لليفربول في الدقيقة ٥٨ بعد تلقيه تمريرة رائعة من فيرمينو.
وفي الدقيقة ٧٨ أحرز برونو فيرنانديز الهدف الثالث لمانشستر يونايتد من ضربة حرة مباشرة ليقود فريقه للتأهل لدور ال ١٦.
يذكر ان الفريقين تعادلا في الأسبوع الماضي بدون أهداف في الدوري الإنجليزي.