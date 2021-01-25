ري القليوبية: تأهيل 96 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

أكد المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى بمحافظة القليوبية أن المرحلة الأولى للمشروع القومى لتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية تستهدف تأهيل وتبطين 96 ترعة، مشيرا إلى أنه بمثابة مشروع استثمارى فى شبكات الترع والمجارى المائية.









وأشار وكيل الوزارة إلى أن فوائد المشروع تتلخص فى عدة فوائد أولها توفير المياه التى تم الحفاظ عليها من التسريب والإهدار نتيجة استبحار المجرى المائى، ولكن المشروع يعيد المجرى إلى ما كان عليه، وأيضا وصول المياه إلى نهايات المجرى المائى مما يضمن عدالة توزيع المياه للمنتفعين على مستوى الترع بالكامل، إلى جانب تقليل تكلفة الصيانة وعمليات التطهير للمجرى المائية نتيجة ظهور حشائش جرفية للمجرى أو غاطسة من القاع.





وأضاف خليل أن المشروع أيضا يحافظ على الجسور الخاصة بالمجرى المائى من التعديات لخلق طرق للمنتفيعن والمزارعين لاستخدامها، وأيضا تحقيق استفادة من الموارد الطبيعية للدولة، إلى جانب خلق فرص عمل للمقاولين والأفراد والشركات، وأيضا وجود شكل جمالى للمجرى المائى يعيد للريف المصرى طبيعتة وروعة المجرى المائى.





وناشد الأهالى والمنتفعين من أعمال تأهيل وتطوير الترع الحفاظ على المجرى المائى بعد إلقاء القمامة والقاذورات به، موجها الشكر للدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بتقديم كاف سبل الدعم للعاملين بمشروعات تطوير وتأهيل الترع وإزالة جميع العقبات للمشروع ككل.





من جانبها،تفقدت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية أعمال تبطين ترعة البرشومية بالوحدة المحلية بأجهور الكبرى على إمتداد 13 كيلو و600 متر بتكلفه إجمالية 41 مليون جنيه و600 ألف، حيث تم تنفيذ حوالى 500 متر في خلال ثلاثة أسابيع جاء ذلك بحضور المهندس فوزى خاطر مفتش رى بحرى ومدير أعمال العملية والمهندسة ياسمين عبدالمنصف مدير هندسة رى بنها ومهندس العملية.