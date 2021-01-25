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رياضة

الاتحاد الدولي للسلة يعلن مواعيد مواجهات منتخب مصر في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:49 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن مواعيد مواجهات المنتخب المصري في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 التي تضم أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها منتخب الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في الإسكندرية نوفمبر الماضي.

وكشف الموقع الرسمي للفيبا عن استضافة تونس لمباريات المجموعة الأولى والرابعة والخامسة، فيما تستضيف الكاميرون مواجهات إياب المجموعة الثانية والثالثة.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي خلال الساعات الماضية يخطره فيه بمواعيد مباريات الإياب في التصفيات والتي ستقام على صالة محمد مزالي في المنستير في المواعيد التالية بتوقيت القاهرة:
أوغندا ضد مصر في التاسعة مساء يوم 18 فبراير 
مصر ضد كاب فيردي في الثانية عشر ظهرًا يوم 20 فبراير 
مصر ضد المغرب في الثانية عشر ظهرًا يوم 21 فبراير 

وتقام مواجهات المجموعة الأولى والرابعة والخامسة "التي تضم منتخب مصر" خلال الفترة من 17 لـ 21 فبراير، فيما تقام المواجهات المقرر اقامتها في الكاميرون في الفترة من 19 لـ 21 من الشهر نفسه.
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