لقاء سويدان تهنئ رجال الشرطة: شعورنا بالأمان يزداد كل يوم

حرصت الفنانة لقاء سويدان علي توجيه رسالة لرجال الشرطة نتيجة للدور القوي الذي يقومون به ويزداد يوما بعد يوم.





أضافت لقاء في تصريح لصدي البلد: "أصبحنا نشعر بالأمان أكثر فهم يبذلون مجهودا كبيرا وهو ما نراه يوميا، وأريد أن أوجه لهم الشكر بشكل خاص وأسرهم بشكل عام.





وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.





ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من أبطالها دفاعا عن أرض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن أرض الوطن في مواجهة عنف جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم.