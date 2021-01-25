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محافظات

تعرف على مناطق قطع مياه الشرب بدمياط غدا

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:54 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلنت شركة مياه الشرب بدمياط،عن قيامها ببعض أعمال التطوير والاحلال على خطوط المياه من أجل تحسين الخدمة ببعض المناطق التى كانت تعانى من ندرة مياه الشرب بها.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه سيتم قطع المياه بمناطق (الشعراء - العنانية - السيالة - غيط النصارى-شطا - شط الملح - عزبة اللحم - الخياطة - الرطمة - الشيخ ضرغام - كفر حميدو- عزبة البرج - جنوب بورسعيد).

وأشارت إلى أن الانقطاع سيكون غدا الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح بطول ٣.٥ كم "تشغيل خطوط جديدة وإلغاء خطوط قديمة.

وناشدت الشركة المواطنين اتخاذ كل الإجراءات لتفادى أى آثار ناتجة عن انقطاع مياه الشرب بالمناطق المعلن عنها.
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