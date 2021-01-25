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فن

برفقة ابنه.. محمد رجب ينشر صورته في المسجد النبوي الشريف

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:04 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
ظهر الفنان محمد رجب من المسجد النبوي الشريف وهو يلاعب الحمام بصحبة ابنه، ونشر فيديو له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وكتب رجب معلقا من خلال الفيديو هاشتاج "المسجد النبوي الشريف".

وشارك محمد رجب فى بطولة مسلسل "ضربة معلم" وهو من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة  ومى سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

"ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك في بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
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