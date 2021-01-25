برفقة ابنه.. محمد رجب ينشر صورته في المسجد النبوي الشريف

"ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك في بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.