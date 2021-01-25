ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كلنا مهتمون.. الرئيس يوجه استدعاء مهما على الهواء لتطوير الريف المصري

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:58 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
فرح علاء الخولي
"أتصور كلنا مهتمين بالموضوع ده سواء الموجودين في الحضر أو في القرى"، هكذا بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه عن مشروع تطوير الريف المصري، وهو المشروع الذي أطلقته الدولة المصرية والحكومة وبدأت في الخطوات العملية لتنفيذه، وهو بهدف تحسين حياة المصريين في الريف المصري. 

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، أن عدد القرى الموضوعة في خطة التطوير بلغ عددها تقريبًا 1500 قرية، وما يقرب من 30 أو 35 ألف تابع لها، والخطة الاملة تضمن انتهاء هذا المشروع خلال 3 سنوات. 


وأوضح أن الحكومة والدولة وضعت كل المطلوب منها في هذا المشروع، من تقدير لحجم العمل وتقدير لحجم المطالب التي يتطلبها هذا العمل، الي جانب الموارد اللازمة له، لافتًا إلى أن هذا المشروع تحد كبير، لأن المصريين في الريف المصري عددهم حوالي 55 مليون إنسان، متمنيًا أن يتغيّر الواقع الموجود للريف المصري. 

وأضاف أنه يكرر هذا الكلام لاستدعاء اهميته واستدعاء همم المصريين من الحضر والريف، مؤكدا علب اننا نتحرك من اجل "أهالينا". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعبئة والإحصاء: نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية وصلت إلى 10.4%

برلمانية: المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" نقلة نوعية ستسهم في نجاح المشروعات الصغيرة

انطلاقة جديدة للريف المصري في عهد السيسي .. توسيع مبادرة حياة كريمة فى 1381 قرية.. برلمانيون : كرامة الإنسان المصري في قلب الدولة.. و يؤكدون: خطوة مهمة لخلق تنمية حقيقية وتحسين معيشة المواطنين

فائدة عظيمة على كل المصريين.. "الفلاحين": تطوير الريف أهم إنجاز للسيسي

السيسي مطالبا الشباب بتطوير مناطقهم: كلنا جنود ربنا

أحمد موسى: على أهالينا في الريف تحمل فترة تطوير القرى.. فيديو

ترشيحاتنا

نشرت الواقعة على فيسبوك .. ضبط مدرس تحرش بطالبة في الفيوم

إمام مسجد الباقيات الصالحات: عبلة الكحلاوي أوصتني باستمرار رعاية المرضى والمحتاجين

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 والقنوات الناقلة

في 10 أيام.. أسرع رجيم للتخلص من الدهون العنيدة

منافس الأهلى.. المريخ السودانى يعلن رسميا اسم مديره الفنى الجديد

شوبير يكشف تفاصيل قرار مهم في الأهلي بشأن لاعبيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور