كلنا مهتمون.. الرئيس يوجه استدعاء مهما على الهواء لتطوير الريف المصري

"أتصور كلنا مهتمين بالموضوع ده سواء الموجودين في الحضر أو في القرى"، هكذا بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه عن مشروع تطوير الريف المصري، وهو المشروع الذي أطلقته الدولة المصرية والحكومة وبدأت في الخطوات العملية لتنفيذه، وهو بهدف تحسين حياة المصريين في الريف المصري.





وتابع الرئيس السيسي ، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، أن عدد القرى الموضوعة في خطة التطوير بلغ عددها تقريبًا 1500 قرية، وما يقرب من 30 أو 35 ألف تابع لها، والخطة الاملة تضمن انتهاء هذا المشروع خلال 3 سنوات.









وأوضح أن الحكومة والدولة وضعت كل المطلوب منها في هذا المشروع، من تقدير لحجم العمل وتقدير لحجم المطالب التي يتطلبها هذا العمل، الي جانب الموارد اللازمة له، لافتًا إلى أن هذا المشروع تحد كبير، لأن المصريين في الريف المصري عددهم حوالي 55 مليون إنسان، متمنيًا أن يتغيّر الواقع الموجود للريف المصري.



