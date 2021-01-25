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محافظات

تحرير 760 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة بدمياط

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:10 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملاتها  المكبرة على المطاعم والكافيهات لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا،  حيث استهدفت  الحملات المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدن والقري تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وكافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

ومن جانبها تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بدمياط وفارسكور كفر سعد وكفر البطيخ ورأس البر للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت هذه الحملات التى تمت اليوم ومستمرة عن تحرير عدد 117 محضر في نطاق  مركز ومدينة دمياط .

ووصل اجمالى عدد المحاضر التى تمت لمخالفي ارتداء الكمامة الطبية الى 760 محضر كمامة وتسديد مبلغ 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة الواقية. 


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