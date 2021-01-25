ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء إيطاليا يقدم استقالة حكومته ..غدا

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:21 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

اعتزم رئيس الوزراء الإيطالي، جيوزيبي كونتي، تقديم استقالة حكومته قريبا إلى رئيس الجمهورية، من أجل تشكيل أخرى جديدة تحظى بأغلبية برلمانية توسع هامش حركته.

وقال كونتي، حسب صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، إن "غايتي تتمثل في التوصل إلى اتفاق يوفر آفاقا سياسية واضحة للحُكم".

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رئيس الوزراء سيقدم الاستقالة غدا الثلاثاء ليشكل بعدها تحالفا سياسيا جديدا مع الوسطيين ومن مَن وصفهم بنواب البرلمان "المسؤولين"، يمكنه من تشكيل حكومة جديدة تحظى بالأغلبية البرلمانية الضرورية لحكمه والتي فقدها باستقالة وزيرين يوم 13 يناير الماضي ينتميان لحزب "فيفا" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، ماتيو رينتزي، على خلفية الخلاف حول أسلوب إدارة أزمة وباء كورونا في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل انتهاء مدة مجلس النواب الحالي.. سيناريوهات تشكيل الحكومة وعلاقتها بالبرلمان الجديد

صلاح فوزي: الدستور لا يلزم الحكومة بتقديم الاستقالة بعد انتخاب البرلمان الجديد

حقيقة استقالة الحكومة بسبب انعقاد البرلمان الجديد.. تفاصيل

بسبب ماتيو رينزي.. إيطاليا تواجه أزمة سياسية عارمة وسط جائحة كورونا

لا لتحصين رئيس الوزراء.. دعوة جديدة لـ7 نواب في الكويت

ترشيحاتنا

مباراة جيدة لـ صلاح.. كلوب يبرر خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

برفقة ابنه.. محمد رجب ينشر صورته في المسجد النبوي الشريف

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

خالد بيومي يطالب الأهلي بعدم استبعاد وليد سليمان من قائمة مونديال الأندية

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 والقنوات الناقلة

وصول جثمان عبلة الكحلاوي إلى مسجد الباقيات الصالحات ..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور