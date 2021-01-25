رئيس وزراء إيطاليا يقدم استقالة حكومته ..غدا





اعتزم رئيس الوزراء الإيطالي، جيوزيبي كونتي، تقديم استقالة حكومته قريبا إلى رئيس الجمهورية، من أجل تشكيل أخرى جديدة تحظى بأغلبية برلمانية توسع هامش حركته.





وقال كونتي، حسب صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، إن "غايتي تتمثل في التوصل إلى اتفاق يوفر آفاقا سياسية واضحة للحُكم".



