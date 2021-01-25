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ديني

البحوث الإسلامية يهني الرئيس السيسي ورجال الأمن والشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:42 م
د عياد نظير
د عياد نظير
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محمد شحتة
يتقدم د. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الداخلية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير.‏

وأكد الأمين العام أن ذكرى الخامس والعشرين من يناير، ترتبط في أذهان الكثير منّا بمعاني التضحية والفداء من جانب رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن في كثير من مواجهاتهم لإقرار الأمن والأمان في المجتمع، كما أنها تعكس عظمة هذا الشعب المناضل الذي ضحّى بحياته أيضًا من أجل أن تحيا مصر آمنة مطمئنة.

كما وجّه الأمين العام تحية إعزاز وتقدير لكل شهداء مصر الأبطال ممن ضحوا بكل ما يملكون لتنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان، مؤكدًا على أهمية الدور الذي الذي يقوم به رجال ‏الشرطة لضبط الأمن في الشارع ودعم عملية الاستقرار.
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