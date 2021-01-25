بحضور قيادات الأمن المركزي.. احتفالات بعيد الشرطة في شارع الجيش بالمنصورة



وعزفت الموسيقي العسكرية بعض الأغاني والأناشيد الوطنية وسط حضور عشرات المواطنين وترديد هتافات مؤيدة لدور قوات الشرطة في حفظ الأمن .

وشارك اللواء خالد ابراهيم، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي لقطاع شرق الدلتا وضباط القطاع، في توزيع الورود والشيكولاتة وأعلام مصر علي المواطنين وقائدي المركبات والتقاط الصور التذكارية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية يرافقه العميد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور مرور الدقهلية، قد قام اليوم أيضًا بتوزيع، الورود والأعلام والشوكولاتة على قائدي المركبات والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بمناسبة العيد الـ٦٩ للشرطة المصرية.





و بدأت عمليات التوزيع والاحتفال بميدان المحافظة بحضور العقيد إسلام رمزي والعقيد دكتور حاتم طه وكيلا الإدارة والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم الدكتور عمرو الشربيني مدير معهد القيادة والمقدم أحمد أبو الوفا رئيس قسم التراخيص والمقدم سامح عنان رئيس الفحص الفني وعدد من ضباط وأفراد الإدارة وضابطات قسم حقوق الإنسان والعلاقات بمديرية الأمن.





كما جرت عمليات التوزيع على سائقى السيارات بمختلف أنواعها والدراجات البخارية والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بنطاق مدينة المنصورة وخارجها كما حرص المواطنين على التقاط الصور التذكارية معهم .